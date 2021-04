Colis lourds : Jumbo et SAL crée une co-entreprise

Un nouveau géant de l'heavy lift (transport et ingénierie de colis lourds) a été crée. Le néerlandais Jumbo Shipping et l'allemand SAL Heavy Lift ont annoncé hier la création d'une coentreprise dans laquelle ils vont placer l'ensemble de leurs flottes et activités commerciales respectives.

Cette nouvelle entité, dont la création a été approuvée par les autorités de la concurrence compétentes, va disposer d'une flotte de 30 navires avec une capacité de levage supérieure à 3000 tonnes. Jumbo travaille actuellement avec neuf bateaux de 650 à 3000 tonnes (dont quatre de 1800 tonnes et deux de 3000 tonnes). SAL dispose de 22 unités, dont les deux navires amiraux MV Lone et MV Senja (2000 tonnes) et quatre de 1400 tonnes, et dont la majorité de la flotte est comprise entre 640 et 900 tonnes.

Cette combinaison des flottes devrait permettre à la nouvelle entité d'être présente sur la plupart des segments du marché.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.