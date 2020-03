Comment le coronavirus affecte le transport maritime

En frappant la Chine en premier lieu, l’épidémie de Covid-19 affecte le commerce mondial et le transport maritime n’y échappe pas. C’est le constat dressé, deux mois après le début de l’épidémie, par deux analyses publiées par la Cnuced (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement).

Baisse de la demande en porte-conteneurs

Dans une première note technique, l’organisation souligne que la production s’est contractée en Chine. Elle observe que le PMI (indice des directeurs d’achat, reflétant la confiance des directeurs d’achat) de ce pays a chuté de 22% en février. « Cet indice est fortement corrélé aux exportations et une telle baisse implique une réduction des exportations d'environ 2% sur une base annualisée. En d’autres termes, la baisse observée en février répartie sur l’année équivaut à -2% de fourniture de biens intermédiaires », écrit la Cnuced.

Autre indicateur, les départs de porte-conteneurs de Shanghai ont substantiellement baissé lors de la première moitié du mois de février, avant de repartir. Et ce, alors que le Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) décroît « indiquant ainsi un excédent de capacité du transport maritime et une baisse de la demande en porte-conteneurs ».

Trafic ralenti

Une seconde analyse publiée par la Cnuced étudie les différentes données sur le transport maritime. Du côté des porte-conteneurs, il apparaît que de nombreux navires ont évité les ports chinois entre fin janvier-début février. En général, les navires ne s’arrêtent pas dans un port lorsque les volumes ne sont pas assez importants et vont directement au port suivant de la ligne. Une situation qui se produit souvent après le nouvel an lunaire, le 24 janvier, durant lequel l’activité diminue, même si les chargeurs essaient d’anticiper en commandant des biens à l’avance. Mais cette année, le trafic a ralenti plus tôt. Et ce, alors que des compagnies aériennes ont annoncé la suppression de vols cargo, obligeant les fabricants à se tourner vers des liaisons maritimes, même pour des produits précieux ou sensibles. Ce ralentissement des ports chinois affecte les autres ports du monde par ricochet. Les conteneurs qui n’ont pas été chargés ou déchargés en Chine ne sont pas déchargés ou chargés ailleurs. D’autant que le trafic avait déjà ralenti en raison de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

Signes de stress sur les produits pétroliers

Le transport d’hydrocarbures est aussi affecté. Le brut étant acheté des mois à l’avance ou négocié lors de contrats annuel, le flux semble inaltéré. Mais là encore, l’auteur de cette seconde analyse souligne que des signes de stress apparaissent dans le « downstream ». Depuis le début de l’année, le transport de carburant pour les avions a diminué de 2% par rapport à la même période, en 2019, alors que c’est dans ce segment du marché des produits pétroliers que la demande était la plus forte depuis cinq ans. La note souligne encore un phénomène de « floating storage » (stockage flottant, lorsque la quantité d’hydrocarbures en mer sur des navires tournant au ralenti est importante) qui peut se produire en raison de facteurs opérationnels, comme lorsqu’un port est congestionné ou par mauvais temps, mais aussi quand la demande chute après que les navires aient chargé et avant qu’ils n’arrivent. Enfin, le sulphur cap n’a pas entrainé de flambée des prix du diesel, ce qui laisse penser que la demande a diminué du côté du marché habituel, à terre. Le coronavirus a d’ailleurs aussi un impact sur le l’installation de scrubbers dans les chantiers chinois, selon plusieurs observateurs. Alors qu’ils étaient sur-sollicités, ils ont vu leur activité nettement ralentir quand les congés pour le nouvel an ont été allongés et éprouvent encore des difficultés à se fournir. Ces retards, cumulés a l’absence de flambée des prix des carburants désulfurés, ne plaident pas pour le choix de cette option.