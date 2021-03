Egalité femmes–hommes dans le secteur maritime: le CMF invite les entreprises à répondre à une enquête

A l’occasion de la journée des droits des femmes, ce 8 mars, le Cluster Maritime Français lance en collaboration avec le bureau d’études Odyssée Développement sa troisième enquête « Cap sur l’égalité ! » auprès de toutes les entreprises du secteur maritime.

« L’ensemble des entreprises maritimes, de toute taille et activité, qu’elles soient adhérentes ou non au CMF, sont invitées à prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. C’est une véritable démarche collective que nous souhaitons impulser dans l’échange et le partage de bonnes pratiques qui sont bénéfiques pour tous et toutes, salarié(e)s comme entreprises », explique Marie-Noëlle Tiné-Dyèvre, directrice adjointe du Cluster Maritime Français en charge de cet observatoire, et présidente de WISTA France, réseau international de femmes occupant des postes à responsabilités dans le monde maritime.

Une première enquête nationale réalisée en 2013-2014 – et actualisée en 2016-2017 – avait permis d’obtenir une photographie de la situation des femmes dans le maritime. Dans son sillage, des événements nationaux, des journées d'échanges avec les entreprises, les écoles ou encore les parlementaires avaient déjà permis de diffuser les travaux du CMF et de promouvoir les bonnes pratiques des entreprises partenaires. Une série de huit fiches thématiques sur les bonnes pratiques (recrutement, promotion, gestion de carrière, formation, conciliation vie privée/vie professionnelle, conditions de travail, communication) a également été publiée en 2020 pour aider les entreprises dans cette démarche.

Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président du CMF, rappelle que depuis le 1er mars, il est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés de publier l’index de l’égalité professionnelle. « Dans cet esprit, nous souhaitons contribuer activement à une prise de conscience encore plus forte de la part des entreprises du maritime pour lutter contre les stéréotypes, et renforcer l’égalité Femmes-Hommes grâce à des initiatives concrètes. Avec les partenaires de l’Observatoire Cap sur l’égalité que nous remercions vivement, nous avons souhaité partager ces initiatives, pour que le recrutement des femmes augmente et que les enjeux de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes en entreprise, devienne une action collective et coordonnée dans le secteur du maritime ».

- Le questionnaire de la nouvelle enquête est accessible en cliquant sur ce lien