Compagnie vendéenne commande une nouvelle vedette à Transmetal Industries

La liaison entre Fromentine et l’île d’Yeu accueillera l'année prochaine une nouvelle vedette à passagers. Compagnie Vendéenne a en effet passé commande au chantier varois Transmetal Industries, spécialisé dans l'aluminium, d’une unité conçue par le bureau d’architecture Mer et Design. Ce bateau de 27.1 mètres de long pour 7.45 mètres de large et 1 mètre de tirant d’eau sera équipé d’hydrojets et pourra atteindre la vitesse de 20 nœuds. Armé par quatre marins, il pourra accueillir jusqu’à 250 passagers dans de meilleures conditions de confort par rapport au Saint-Sauveur, l’un des trois bateaux de la compagnie que cette nouvelle unité, baptisée La Vendéenne, va remplacer. Sa mise en service est prévue en avril 2022.

« Afin d’optimiser l’efficience énergétique du navire, sa carène est particulièrement étudiée pour une exploitation sur cette liaison maritime. Une étude CFD (Computation Fluid Dynamics) a été effectuée afin de réduire la résistance de la carène dans l’eau. Le navire sera également équipé de flaps permettant de corriger l’assiette et le roulis. L’objectif final étant de maximiser le confort à bord et de réduire la consommation de carburant. Des panneaux solaires permettront de fournir une partie de l’énergie du bord. Une motorisation de dernière génération permettra de réduire les émissions de gaz d’échappement (consommation de combustible optimale, réduction du bruit, injection common-rail). Le tirant d’eau d’un mettre permettra la meilleure accessibilité possible dans le chenal de Fromentine compte tenu des contraintes de marées », précise l’armateur.

Filiale de Croisières Inter-îles, Compagnie Vendéenne, qui a débuté son activité en 1998, assure d’avril à novembre trois liaisons maritimes de passagers avec l’île d’Yeu depuis les ports de Fromentine, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Barbâtre (Noirmoutier).

