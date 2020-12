Concarneau : L’Atlante et le Thalassa en arrêt technique

Pour la première fois sans doute, deux des trois plus importants navires océanographiques de l’Ifremer sont simultanément en arrêt technique à Concarneau. D’abord L’Atlante, navire de 84 mètres sorti en 1989 des Ateliers et Chantiers du Havre, qui est arrivé le 22 novembre pour des travaux d’aménagement, de mécanique, de chaudronnerie et d’électricité menés par Piriou Naval Services. Puis, le 9 décembre, ce fut au tour du Thalassa, unité de 73 mètres sortie en 1996 des chantiers dieppois MIM et spécialisée notamment dans les recherches halieutiques, de rejoindre le port finistérien. Le navire est actuellement en cale sèche pour un carénage mené par PNS. Il reprendra la mer en janvier, alors que les travaux sur L’Atalante, à quai, doivent s’achever à la fin du mois.

Le Thalassa en cale sèche à Concarneau (© MER ET MARINE)

l'Atalante en arrêt technique à quai à Concarneau (© MER ET MARINE)