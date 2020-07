Concarneau : mise au sec de la coque d’OPV argentin réalisée à Lanester

Comme prévu, la coque du second des trois nouveaux patrouilleurs hauturiers construits en Bretagne pour l’Argentine, a été mise au sec via à l’ascenseur à bateaux de Concarneau pour rejoindre le chantier Piriou où elle va être armée. Elle avait été mise à l’eau lundi 6 juillet par le chantier Kership de Lanester, près de Lorient, puis remorquée le lendemain vers le port finistérien, où Piriou réalise intégralement le premier bâtiment de cette série.

Départ de Lorient mercredi matin (© MARC OTTINI)

La coque réalisée à Lanester mise au sec à Concarneau (© MER ET MARINE)

Lanester fabriquera également la coque du troisième patrouilleur argentin, qui sera comme la seconde remorquée à Concarneau pour achèvement. Afin de laisser la place au second OPV, Piriou a procédé à une mise à l’eau technique de son aîné samedi dernier. Il va maintenant être lui aussi remis au sec en vue de la poursuite des travaux et de sa mise à l’eau officielle cet automne. Réalisés en sous-traitance de Naval Group, qui porte la commande argentine, ces trois bâtiments du type OPV 87 seront livrés en 2021 et 2022. Ils rejoindront le premier patrouilleur de ce modèle, le Bouchard (ex-L’Adroit armé par la Marine nationale de 2011 à 2018) racheté d'occasion par l’Argentine et livré en décembre dernier.

