Concarneau : mise à l’eau d’un nouveau patrouilleur pour l’Argentine

Le Storni, troisième des quatre patrouilleurs du type OPV 87 vendus par Naval Group à l’Argentine, et seconde unité neuve réalisée par Piriou, a été mis à l’eau hier à Concarneau. Livrable au mois d’octobre, ce bâtiment suivra le Bouchard, ex-L’Adroit français mis à disposition de la Marine nationale de 2011 à 2018 et transféré à son homologue argentine en décembre 2019, ainsi que le Piedrabuena, premier patrouilleur neuf du programme, livré le 13 avril et qui va prochainement quitter la Bretagne. Le dernier OPV 87 de ce contrat, le futur Cordero, doit être réceptionné par l’Argentine en avril 2022.

Alors que le Bouchard a été livré après une importante remise…