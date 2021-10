Conflit sur les licences de pêche : coup de pression et menace de rétorsion de la France

La France a haussé le ton mardi dans le conflit avec le Royaume-Uni sur la pêche, le Premier ministre Jean Castex réclamant l’appui « plus ferme » de Bruxelles et menaçant de remettre en cause les coopérations bilatérales avec le Royaume-Uni. À l’Assemblée nationale, le chef du gouvernement a annoncé aux députés avoir « saisi » la présidence de la Commission européenne à propos du conflit avec le Royaume-Uni sur la pêche, …