Houlomoteur : construit par AML, le prototype Dikwe arrivé à Sainte-Anne du Portzic

Le prototype de système houlomoteur à échelle réduite (entre ¼ et ½) conçu par le groupe Legendre et Geps Techno ne devrait plus tarder à être expérimenté sur le site d’essais THeoREM de l’Ifremer, à Sainte-Anne du Portzic, a appris Mer et Marine. L’ensemble, composé d’un jacket surmonté d’un caisson houlomoteur, a été construit par les Ateliers Mécaniques Lorientais (AML…