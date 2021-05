Consultation citoyenne sur les stratégies de façade maritime

Riche de ses 20 000 km de côtes, la France dispose d’atouts inestimables en termes de patrimoine naturel marin et de biodiversité, qu’il faut savoir préserver tout en développant une activité économique durable des territoires. C’est dans ce cadre que les Français ont été consultés une première fois en 2019, afin d’élaborer avec leur avis le volet dit stratégique des « documents stratégiques de façades » propres à chacune des quatre façades maritimes de l’Hexagone : Manche Est-Mer du Nord, Nord Atlantique-Manche Ouest, Sud-Atlantique et Méditerranée. Une seconde phase de consultation est lancée aujourd’hui et jusqu’au 20 août 2021, avec pour objectif de permettre aux citoyens et acteurs de chaque territoire de s’exprimer sur les actions définies dans ces documents stratégiques de façades et sur leur mise en œuvre. Annick Girardin, ministre de la Mer, invite les citoyens à venir nombreux à donner leur…