Les négociants en produits forestiers reviennent aux navires conventionnels

Face au manque de conteneurs, les importateurs de bois en provenance d’Afrique ont changé d’attitude. Ils se tournent désormais vers les navires conventionnels. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

Véritable retour en arrière de la position des importateurs de bois. Dans sa newsletter sur les échanges des bois tropicaux du 1er au 15 mai, l’ITTO (International Trade Timber Organization, organisation des échanges internationaux du bois) s’inquiète de la crise des conteneurs.

Manque de conteneurs en Afrique de l’ouest

Ainsi, en sortie d’Afrique de l’Ouest, des opérateurs ont fait appel à des navires conventionnels pour acheminer leurs produits vers le marché européen ou asiatique. La cause ? le manque de conteneurs disponibles sur le marché. Et l’organisation internationale rappelle que selon Drewry, le coût du conteneur 40’ a augmenté de 270% en un an pour…