Conteneurs : les assureurs alertent sur l’utilisation des navires vraquiers

Deux P&I Clubs, le West of England P&I Club et le Steamship Mutual, ont alerté les armateurs sur l’utilisation de navires vraquiers pour transporter des conteneurs. Leur inadaptabilité à transporter des boîtes créent des risques. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

Manque d’espaces des porte-conteneurs

La crise de la conteneurisation, e…