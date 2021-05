Conteneurs : une crise qui profite Ã  lâ€™industrie du vrac sec

La crise de la conteneurisation incite certains opérateurs à retourner vers les navires conventionnels. Les taux de fret des vraquiers progressent depuis plus d’un an. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

La situation de l’industrie maritime demeure tendue. Du côté des opérateurs de conteneurs, les taux de fret se maintiennent depuis le mois d’avril à des niveaux élevés. Les progressions enregistrées au cours du second semestre 2020 et des premiers mois de 2021 ont cessé.

Stratégie de rareté

Il n’en demeure pas moins que le manque de conteneurs vides en Europe, en Amérique du nord et en Afrique continue de peser sur les taux de fret. Les armateurs maintiennent leur stratégie de rareté de l’offre. Il maintiennent les annulations d’escales (blanks sailings) pour rentabiliser au mieux les voyages. Une politique qui se retranscrit dans les résultats financiers.

Le retour de balancier en faveur des armements

Les premiers chiffres publiés pour le premier trimestre des armateurs montrent des hausses importantes des revenus. Il s’agit, pour les armateurs, d’un retour de balancier qui leur permet d’éponger partiellement les pertes accumulées les années précédentes.

Focus sur la Chine

