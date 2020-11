Convention Bretagne/CNRS : l’économie maritime priorisée

Le CNRS et la région Bretagne ont signé mardi une convention de coopération les engageant pour les cinq ans à venir. Parmi les grands domaines de coopération à la croisée de leurs objectifs respectifs et sur lesquels ils ont choisi de concentrer leurs efforts, on trouve « l’économie maritime pour un croissance bleue ». Trois autres champs ont été retenus : l’économie numérique sécurisée et responsable, l’économie de la santé et du bien-être pour une meilleure qualité de vie, l’économie de l’industrie pour une production intelligente. De plus, « une attention toute particulière sera portée de manière transversale aux projets liés aux transitions énergétique et environnementale », précisent-ils. Des actions communes avec des objectifs chiffrés doivent être mis en place. Cette convention doit permettre à des instituts du CNRS de mettre en avant certains programmes et de favoriser leurs développements.

