COPREXMA et MAREE HAUTE associent leurs compétences dans un concept de vedettes de pêche-plaisance

COPREXMA et MAREE HAUTE, déjà partenaires dans la refonte de navires professionnels ont décidé de pousser plus loin leur collaboration avec un projet de vedettes de pêche-plaisance de série ; des vedettes rapides, conçues avec l’exigence des navires professionnels.

L’idée a germé entre les dirigeants des deux sociétés afin de répondre à une demande de pêcheurs ou d’anciens pêcheurs désireux de continuer à naviguer avec des bateaux proches des pratiques professionnelles pour un usage de loisir et de pêche sportive. Des marins également désireux de s’appuyer sur le savoir-faire d’entreprises locales, réputées pour leur qualité et leur professionnalisme.

A partir d’un premier prototype de vedette dédiée à la pêche professionnelle, le nouveau concept pourra être décliné de série avec une version pêche sportive. « Nous construisons des voiliers de croisière rapide et voulons aujourd’hui nous diversifier vers le motonautisme, explique Serge Calvez, dirigeant de Marée Haute. Pour cela, nous avons une capacité de production réelle pour du produit qualitatif et avec l’accompagnement du cabinet d’architecture COPREXMA, dont la réputation n’est plus à faire dans la conception de navires de pêche professionnels, nous associons nos compétences pour développement d’un nouveau produit. »

(@ Coprexma)

« Nous avons déjà plusieurs expériences de travail réussies pour la transformation de navires professionnels. Le cabinet a une excellente réactivité et nous avons tous les ingrédients pour passer à la pêche-plaisance. Je mets un point d’honneur à travailler avec des acteurs locaux et entre COPREXMA et nous, ajoute Serge Calvez, il y a un ADN pêche qui fonctionne bien. Qui plus est, Jean-François Ansquer et moi avons une amitié sincère qui facilite notre relation, basée sur la confiance. »

Le chantier Marée Haute existe depuis 17 ans et chaque bateau est personnalisé comme s’il était unique, afin que son propriétaire dispose de SON propre bateau. Il s’agit d’un marché de niche qui est en parfaite adéquation avec le positionnement du chantier qui, à l’image de ce qu’il réalise pour ses voiliers, a pour objectif de décliner les futures vedettes de séries en différents concepts, en fonction de l’utilisation et des aménagements souhaités par le propriétaire ; Une série personnalisable : « Quand je commence avec un client, explique Serge Calvez, je lui demande quel est son programme de navigation afin d’établir un cahier des charges pour imaginer SON bateau, ceci même à partir d’une base de série existante. »

« L’autre aspect recherché, explique le patron du chantier, c’est de permettre aux futurs acquéreurs de suivre la construction de leur bateau : c’est une demande forte des clients qui, sur le marché international des vedettes de pêche-plaisance de série, n’ont absolument pas cette opportunité. »

Avec ce nouveau concept, le chantier cible une clientèle de personnes « qui ont du temps, qui connaissent déjà les bateaux et aiment pêcher. » Ces bateaux seront polyvalents, destinés à la pêche sportive mais aussi adaptés à des activités en famille. 2 ou 3 versions ou modèles, sont envisagés en fonction des pratiques des plaisanciers.

Le premier bateau devrait sortir des chantiers dans les 6 mois. Il s’agira d’un prototype destiné à un pêcheur professionnel…

Pour toute information ou intervention contactez COPREXMA : contact@coprexma.fr