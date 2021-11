Corée du sud : une troisième frégate du type Daegu en service, la septième lancée

La marine sud-coréenne a officiellement mis en service, le 9 novembre, une nouvelle frégate, le Donghae, troisième exemplaire du type Daegu à rejoindre la flotte. Les deux premiers bâtiments de cette série, les Daegu et Gyeongnam, sont en service depuis mars 2018 et janvier 2021. Ils ont été construits par le chantier Daewoo Shipbuilding et Ma…