Coronavirus : Brittany Ferries réduit la voilure

Brittany Ferries ajuste ses rotations aux évolutions liées au coronavirus. Plusieurs contraintes ont mené à ces adaptations : le risque d'indisponibilité des membres d'équipages, la fermeture des ports espagnols et la très forte diminution du trafic passagers. Des navires vont être arrêtés à quai, d'autres passent en service minimum. Ces mesures s'appliqueront au moins jusqu'au 9 avril mais seront réévaluées en fonction de l'évolution de la situation.

L'Etretat va stopper la rotation Le Havre-Portsmouth à partir du 17 mars, de même pour le Pont-Aven sur Portsmouth-Santander-Plymouth-Roscoff-Cork. Ils devraient tous deux reprendre le 10 avril. Les fréteurs Kerry (Rosslare-Bilbao) et Pélican (Poole - Bilbao) poursuivent leurs lignes, uniquement pour les camions, et dans le cas du Pélican avec des remorques non accompagnées.

Les passagers se verront intégralement remboursés pour les traversées non effectuées.