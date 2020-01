Coronavirus : les compagnies de croisière suspendent leurs opérations en Chine

A la demande des autorités chinoises dans le cadre des mesures prises pour éviter la propagation du Coronavirus, les compagnies de croisière opérant des navires localement ont cessé leurs opérations dans les ports continentaux du pays. Cela se traduit notamment par une annulation en cascade de croisières, en particulier sur des paquebots des groupes Carnival/Costa (4 navires déployés), Genting (5), MSC (1) et RCCL (3). Certains navires continuent cependant d'opérer depuis Hong Kong, du moins pour le moment.

Apparu dans la ville de Wuhan, depuis plusieurs jours en quarantaine, ce nouveau virus touche selon un dernier bilan communiqué ce mardi matin plus de 4000 personnes en Chine et a fait jusqu'ici 106 morts. Hier, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a relevé son niveau d'alerte, estimant que le risque lié au coronavirus était désormais "élevé" à l'international. Afin d'éviter la propagation de la maladie en cette période traditionnelle de vacances avec le nouvel an chinois, Pékin essaye de limiter les déplacements de la population. Les vacances ont été allongées et les autorités ont décidé ce week-end de suspendre les voyages organisés en Chine et depuis la Chine vers l'étranger. Une mesure qui touche donc également la croisière, l'activité chinoise dans ce secteur pesant désormais près de 10% du marché mondial.