Coronavirus : les cyberattaques se sont multipliées avec la pandémie

La nouvelle n’est pas passée inaperçue. Plusieurs publications américaines, citant le cabinet israélien spécialisé en cybersécurité Naval Dome, ont affirmé que les cyberattaques visant le secteur du transport maritime avaient explosé entre février et mai, puisqu’elles auraient été multipliées par cinq. Cette prolifération de malwares, ransomwares et autres emails de phishing, serait directement liée à la pandémie. Ainsi, le virus biologique aurait créé un terrain favorable pour les virus informatiques.

Contacté sans succès, Naval Dome, qui jouit d’une réputation favorable et a d’ailleurs collaboré avec la société de classification DNV-GL pour établir un certificat d’homologation, n’a pas précisé comment il avait pu établir ces chiffres. Mais des experts joints par Mer et Marine, s’ils ne peuvent les confirmer ne s’en étonnent pas et les jugent plausibles. En témoignent plusieurs cyberattaques médiatisées ces mois dernier dans le secteur : Vard, Toll, MSC ou encore Anglo-Eastern. Et ce, alors que les entreprises préfèrent en général rester discrètes lorsqu’elles sont victimes d’attaques qui soulignent leur vulnérabilité et peuvent mettre en cause la protection des données de leurs clients.

Dans des rapports hebdomadaires, l'Américain Red Sky Alliance a relevé des dizaines d’attaques avec des emails malveillants où le mot clé était le nom d’un navire, dans le but de tromper des compagnies. Selon la société britannique Mimecast, qui a analysé différentes activités malveillantes pendant « les cent premiers jours du coronavirus » (à partir de janvier), le transport et la logistique étaient l’un des secteurs privilégiés par les pirates informatiques.

Télétravail

La pandémie et la désorganisation qui en a résulté ont constitué un terreau fertile pour les hackers, rendant les entreprises bien plus fragiles. Evidemment, le télétravail a ouvert une première brèche commune à toutes les entreprises. Les salariés ont parfois utilisé leur propre équipement ayant recours à des réseaux domestiques, sans compter un recours massif à des plateformes de visio-conférences mal sécurisées.

Plusieurs spécialistes de la cybersécurité ont tiré la sonnette d’alarme. Le Californien Barracuda Networks, par exemple, a dit enregistrer entre le 1er et le 23 mars une hausse de 667% des tentatives d’hameçonnage (ou phishing, une technique consistant à envoyer des mails frauduleux en se faisant passer pour un tiers de confiance afin de soutirer des renseignements personnels) en profitant du coronavirus. Sans donner de chiffres, l’ENISA, l’agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, confirmait début mai constater un pic de ces attaques. Un essor favorisé par le recours massif aux emails alors que les salariés étaient à la maison pendant le confinement, créant ainsi « des conditions parfaites », selon l’ENISA.

Les OT également visées

D’autres problèmes ont surgi avec les restrictions de voyages et les mesures de distanciation sociale. Equipementiers, techniciens et fournisseurs ont dû connecter des systèmes autonomes à Internet pour les entretenir ou les mettre a jour, a souligné Naval Dome. Rompre l’isolement de ces technologies, revient à ouvrir la porte aux attaques, notamment sur les technologies d’exploitation (OT), souvent moins élaborées et résilientes face aux actions malveillantes que les réseaux informatiques (IT) . Dans ce cas, c’est la sécurité même des opérations qui peut se trouver menacée en cas d’attaque. Enfin, ces faiblesses s’inscrivent dans un contexte de fragilité financière des entreprises, rechignant à investir davantage pour se protéger.

