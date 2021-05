Corsica Ferries achète le Mariella de la compagnie finlandaise Viking Line

Corsica Ferries a annoncé le 12 mai l’acquisition d’un navire, en l’occurrence le Mariella de la compagnie finlandaise Viking Line. Acquis pour 19.6 millions d’euros, ce ferry, sorti en 1985 des chantiers de Turku, va être renommé Mega Regina. En provenance de la Baltique, il a franchi hier le détroit du Pas-de-Calais et est attendu dans le port italien de Savone à la fin du mois. Après un arrêt technique où il sera mis aux couleurs et standards de son nouveau propriétaire, le Mega Regina doit entrer en service au sein de la flotte de Corsica Ferries à la fin du mois de juin. Il sera exploité sur les différentes lignes de la compagnie entre le continent, la Corse, mais aussi vers la Sardaigne et les Baléares.

