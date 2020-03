Corsica Ferries défend son choix de maintenir une activité

Communiqué de Corsica Ferries (27/03/20) Alors que Corsica Ferries n’a aucune obligation d’assurer la continuité de transport entre la Corse et le continent, la compagnie a fait le choix de maintenir une activité minimale pour maintenir l’approvisionnement de l’île et rester au service de la sécurité intérieure et de la sécurité civile, tout en se conformant strictement aux réglementations des autorités nationales, régionales et sanitaires.

- Il est permis d’embarquer uniquement pour l’un des motifs suivants et dûment documentés :

- Déplacement des personnels des forces de sécurité intérieure ou des services de secours ou de santé indispensables aux missions essentielles de protection de la population

- Déplacement de personnels des forces armées indispensables aux missions en cours du Ministère des Armées

- Déplacement pour motif impérieux de santé

- Déplacement pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants

- Déplacement professionnels non susceptibles d’être différés, au cas par cas, uniquement sur autorisation préfectorale

Pierre Mattei, président de Corsica Ferries explique : « Nous sommes conscients du rôle crucial joué par le transport maritime, c’est pourquoi nous avons choisi de maintenir un flux pour garantir une passerelle nécessaire tant sur le plan sécuritaire, par exemple avec le transport des pompiers en cas d’incendie, que sur le plan social et sanitaire avec l’acheminement de marchandises de première nécessité et de fournitures médicales ».

Les mesures mise en place à bord des navires Corsica Ferries :

- Un plan d’information est déployé auprès des passagers, il est affiché dans toutes les langues et rappelle les informations et les instructions officielles des autorités. Ce dispositif est renforcé par l’envoi d’informations préventives par SMS aux passagers en amont de leur voyage.

- La présence systématique d’un médecin dans chaque navire afin de réagir immédiatement en cas de détection de symptômes.

- Tous les services à bord sont fermés. Les passagers sont logés en cabine : ils embarquent et débarquent sans contact avec l’équipage.

- Les cabines sont désinfectées selon un processus spécifique tous les matins

La situation actuelle fait l’objet d’une mobilisation pleine et active des équipes en mer et à terre, où une cellule de crise a été installée, mobilisée 24h/24, pour suivre la situation en temps réel et être en contact permanent avec les navires.

Les liaisons Continent-Corse sont maintenues 7 fois par semaine (avec le port de Toulon), quant aux traversées avec l’Italie elles sont assurées 2 fois par semaine.

Fluidité impérative des chaînes d’approvisionnement

Corsica Ferries poursuit ses activités de fret pour faciliter l’accès aux denrées alimentaires et aux fournitures médicales.