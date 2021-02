Corsica Ferries : le Mega Express Four en route pour l’Irlande

Il quitte la Méditerranée pour un affrètement sur les lignes desservant l’Irlande. Le Mega Express Four, de Corsica Ferries, a quitté lundi le port italien de Vado Ligure pour rejoindre Dublin, où il est attendu le 11 février. La semaine dernière, le site NIFerry annonçait que le navire avait été affrété par Irish Ferries pour être exploité sur la ligne Dublin-Holyhead et/ou sur le service vers la France (Irish Ferries opère une ligne entre Dublin et Cherbourg).

Construit en Allemagne et mis en service en 1995, le Mega Express Four, habituellement exploité sur les liaisons vers la Corse, est un ferry de 174 mètres de long pour 24 mètres de large pouvant accueillir plus de 1800 passagers et 650 véhicules.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.

(© JEAN-CLAUDE BELLONNE)