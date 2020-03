Corsica Ferries : nouvelles restrictions, près de la moitié des liaisons vers la Corse annulées

Comme les autres compagnies maritimes, Corsica Ferries voit son activité sensiblement réduite en raison des mesures prises pour endiguer le développement de l’épidémie de coronavirus. L’armateur exploite pour mémoire 13 navires entre le continent, la Corse et l’Italie, notamment depuis Toulon pour les liaisons avec l'île de Beauté. « L’impact sur notre trafic est bien évidemment considérable d’autant qu’à compter de ce matin 9 heures et jusqu’au 31 mars, par arrêté préfectoral, des restrictions supplémentaires ont été imposées par la préfecture de Corse », explique-t-on chez Corsica Ferries.

Alors que le transport de fret reste autorisé, en ce qui concerne les passagers, cœur de métier la compagnie, il est depuis ce 20 mars au matin uniquement autorisée à transporter vers l’île de Beauté :

- Des forces de sécurité intérieure ou des services de secours et autres moyens indispensables à la protection de la population.

- Des forces armées indispensables aux missions en cours du ministère des Armées.

- Les dplacements pour motifs impérieux de santé

- des déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants

- des déplacements professionnels qui ne sont pas susceptibles d’être différés, cela au cas par cas, uniquement sur autorisation préfectorale.

Les passagers se présentant à l’embarquement et qui ne sont pas munis d’une autorisation en vertu des arrêtés du 14 et 15 mars 2020 ne seront pas autorisés à monter à bord des navires, dont les restaurants et bars sont fermés pour éviter les regroupements et donc la transmission potentielle du Covid-19.

Désormais, près de 50% des traversées de Corsica Ferries sur la Corse sont annulées et le trafic sur la Sardaigne est suspendu jusqu’au 25 mars pour le moment.