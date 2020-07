Corsica Ferries rouvre ses lignes de Nice

Corsica Ferries retrouve progressivement son rythme de croisière. Avec l'ouverture du port de Nice, elle a rétabli ses liaisons entre ce port et la Corse depuis le 1er juillet. Durant le confinement, la compagnie avait réduit son activité à une rotation par jour entre Toulon et l'île de Beauté et deux traversées entre la Corse et l'Italie.

La compagnie constate un retour important des réservations, dopées par un tourisme qui sera majoritairement hexagonal cet été. Le rattrapage des ventes est en cours; les réservations étaient en recul de 65% durant la crise sanitaire et remontent actuellement, même si elles marquent toujours le pas à -35%. L'arrière-saison est elle aussi toujours dans l'incertitude avec une baisse de 45% pour le mois de septembre, qui évoluera peut-être avec les conditions sanitaires.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.