Corsica Linea : importantes restrictions sur les liaisons avec la Corse

Suite à la décision du gouvernement français de renforcer drastiquement les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, Corsica Linea a annoncé d’importantes restrictions sur ses navires desservant la Corse. Les lignes ne s’arrêtent pas, la compagnie assurant une délégation de service public entre Marseille et l’île de Beauté. Mais, depuis hier, le nombre de passagers est limité à seulement 150 sur chaque traversée, les réservations ne se faisant plus que pour des cabines individuelles. Les bars et restaurants des navires ont, de plus, été fermés, les passagers (à qui la compagnie offre 4 bouteilles d’eau par cabine) devant amener de quoi se restaurer.