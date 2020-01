Corsica Linea : le Pascal Paoli effectue des rotations entre Nice et la Corse

Empêché d’effectuer ses liaisons vers la Corse à partir de Marseille en raison du blocage initié par des marins de La Méridionale, le Pascal Paoli, de Corsica Linea, a remis le cap depuis dimanche vers la Corse, mais depuis un autre port. Le navire, qui avait rejoint le 11 janvier Toulon (de même que le Danielle Casanova et le Monte d’Oro), a repris du service pour acheminer passagers et fret vers l’île de Beauté. Cela, au départ de Nice et à destination d’Ajaccio et Bastia, où le syndicat des travailleurs corses a décidé de le laisser opérer, du fait notamment que l’interruption des liaisons fret commence à provoquer des manques dans l’île.

Le Danielle Casanova, qui suite au mouvement a effectué quelques liaisons passagers entre Toulon et Ajaccio, est quant à lui à Propriano depuis le 14 janvier. Le Monte d’Oro a finalement rejoint l'île Rousse, alors que les Paglia Orba et Vizzavona demeurent bloqués à Marseille. Idem pour le Méditerranée, affecté aux lignes vers le Maghreb et qui est comme les autres ferries de Corsica Linea présents dans le port phocéen empêché d’appareiller depuis le 10 janvier.