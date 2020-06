Corsica Linea va aligner l’A Nepita sur la Corse cet été

Il est actuellement en route vers Marseille en provenance du chantier naval de Perama, près d’Athènes, où il a été équipé de scrubbers et a vu ses intérieurs réaménagés. L’ancien Superfast X, devenu A Nepita, s’apprête à rejoindre la flotte de Corsica Linea dont il sera le huitième navire. Initialement destiné aux lignes entre Marseille et l’Algérie, le ferry devrait finalement effectuer sa saison estivale entre le continent et la Corse. A partir du 23 juin, il assurera deux traversées vers Bastia et deux traversées vers Ajaccio par semaine. Puis, à partir de la mi-août, il desservira la ligne Marseille/Ajaccio à raison de sept traversées par semaine. Ce dispositif temporaire, lié à la crise sanitaire du Covid-19, devrait durer jusqu’au mois de septembre.

(© CORSICA LINEA)

Long de 203 mètres pour une largeur de 25.7 mètres, l'A Nepita compte 1930 mètres linéaires de garages, de quoi loger 140 remorques et 100 voitures. Capable d’atteindre 28 nœuds (22 en navigation commerciale) il a gardé sa capacité de 1200 passagers. Construit initialement pour la compagnie grecque Superfast Ferries au chantier HDW de Kiel, en Allemagne, le Superfast X, mis en service en 2002, est un navire qui a déjà été exploité sous pavillon français : d’abord par la SNCM sous le nom de Jean Nicoli, en 2006, puis sur le détroit du Pas de Calais en tant que SeaFrance Molière et Dieppe Seaways. Il a été racheté en 2014 par Stena, auprès de qui Corsica Linea l'a affrété.

