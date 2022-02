Costa, compagnie officielle de la Ryder Cup 2023, lance une offre «Cruise & Golf»

Costa se positionne dans l’univers du golf et de ses passionnés et devient partenaire du plus grand tournoi par équipes au monde. En parallèle, la compagnie lance une nouvelle formule de croisière, qui permet de jouer dans certains des plus beaux clubs de golf de la Méditerranée occidentale et de profiter de vacances à bord de son navire le plus innovant de la flotte, le Costa Smeralda.

Costa Croisières, la marque italienne du groupe Costa, première compagnie de croisières en Europe, a été nommée ligne de croisière officielle de la Ryder Cup 2023, la plus importante compétition de golf par équipes, qui se déroulera pour la première fois en Italie, au Marco Simone Golf & Country Club de Rome, du 29 septembre au 1er octobre 2023.

En annonçant ce partenariat exclusif, Costa Croisières dévoile également une nouvelle offre exclusive conçue spécialement pour les amateurs de golf et leurs familles. La nouvelle formule "Cruise & Golf" permet de combiner une expérience de golf vraiment unique avec la détente et le plaisir d'une croisière Costa, à bord du Costa Smeralda, navire le plus innovant de la flotte. En réservant "Cruise & Golf", les amateurs de golf auront la possibilité de jouer dans certains des plus beaux clubs d'Italie, de France et d'Espagne lors des escales des itinéraires de croisière. Pendant ce temps, les familles en vacances avec eux pourront profiter des services à bord ou explorer des endroits merveilleux grâce aux excursions organisées par la compagnie.

"Nos vacances visent à offrir des expériences uniques et enrichissantes, et la combinaison avec le golf s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Pour atteindre notre objectif de devenir une référence dans l’univers du golf, nous avons imaginé cette initiative spéciale et inédite. Notre partenariat avec la Ryder Cup 2023, l'un des événements sportifs les plus courus au monde, nous permettra de toucher tous les passionnés de golf, tandis qu'avec notre nouvelle formule "Cruise & Golf", nous leur offrirons, ainsi qu'à leurs familles, des vacances combinant le meilleur du golf et le meilleur de la croisière" - déclare Roberto Alberti, SVP & Chief Commercial Officer de Costa Croisières. "Cruise & Golf permettra également de promouvoir les clubs de golf des pays visités et, plus généralement, représente une opportunité de favoriser le tourisme local, sachant que 6 passagers sur 10 déclarent vouloir retourner dans les lieux visités pendant leur croisière".

"Nous sommes ravis d'accueillir Costa Croisières dans la famille des partenaires de la Ryder Cup, pour ce partenariat vraiment unique. La Ryder Cup est un événement spectaculaire, il était donc naturel de collaborer avec Costa Croisières alors que la compétition se déroulera pour la première fois en Italie, et pour offrir une expérience mémorable à leurs clients". Ajoute Guy Kinnings, directeur de la Ryder Cup et directeur général adjoint du groupe European Tour.

La nouvelle offre "Cruise & Golf" de Costa Croisières sera disponible à partir de mai 2022 sur le Costa Smeralda, pour une semaine en Méditerranée occidentale au départ de Marseille, à la découverte de Barcelone, Palma de Majorque, Palerme, Rome (Civitavecchia) et Savone.

Les réservations seront ouvertes à partir du 1er février 2022. Pour profiter de cette nouvelle offre, il suffit de réserver sa croisière, puis d'ajouter à sa réservation l'un des deux forfaits golf, qui comprennent respectivement trois ou quatre "Green Fees" pour accéder à certains des clubs de golf les plus célèbres et les plus prisés de la Méditerranée.

Parmi les clubs de golf sélectionnés en Italie, citons "Marco Simone", le site officiel de la Ryder Cup 2023 ; "Golf Nazionale", le centre technique de la Fédération italienne de golf ; "Olgiata Golf", qui a accueilli l'Open d'Italie à plusieurs reprises ; "Acquasanta Golf", l'un des plus anciens clubs de golf d'Italie ; le "Golf Club Garlenda", entouré d'anciennes oliveraies et de pinèdes, dans la magnifique Riviera Ligure occidentale. En Espagne, le "Real Club de Golf El Prat", qui a accueilli 10 fois l'Open d'Espagne ; le "PGA de Catalunya", classé numéro 1 des clubs de golf en Espagne et parmi les quatre premiers en Europe ; le "Son Gual", parmi les meilleurs clubs de golf d'Europe continentale ; "Alcanada", conçu par Robert Trent Jones, avec une vue splendide sur la mer ; "Arabella Golf" à Majorque, avec ses trois magnifiques parcours Son Vida, Son Quint et Son Muntaner. En France, le "Golf d'Aix Marseille", qui accueille les plus prestigieux tournois nationaux, le "Golf Bastide de la Salette", avec des vues spectaculaires sur la chaîne du Garlaban et Marseille, le "Golf d'aix-en-Provence" et le "Golf Sainte Baume". Le "Marco Simone", le "PGA de Catalunya" et "Alcanada" seront disponibles avec un supplément tarifaire à ajouter au forfait de la réservation.

L'Arabella Golf

Le Golf Nazionale de Rome

La formule "Cruise & Golf" de Costa Croisières permettra de profiter d'une véritable expérience golf en toute sérénité. En effet, en plus des Green Fees, la formule comprend une série de services spéciaux conçus pour accompagner les clients à profiter pleinement de l'expérience golf et croisière, avec tout le confort. Par exemple, un transfert dédié du navire au club de golf et retour, un embarquement et un débarquement prioritaires au début et à la fin de la croisière, un transport et un stockage personnalisés du matériel de golf à bord, et un kit de bienvenue en cabine. De plus, une offre spéciale est dédiée aux amateurs de golf et à leurs familles pour profiter du choix de restaurants disponibles sur le Costa Smeralda - dont le restaurant Archipelago qui propose des menus créés pour Costa par trois grands chefs, Bruno Barbieri, Hélène Darroze et Ángel León - sans oublier la disponibilité d'une belle gamme de traitements et de services dans le Spa « Solemio » à bord.

- Voir le dernier reportage de Mer et Marine à bord du Costa Smeralda

Le Costa Smeralda

Le Costa Smeralda est l’un des navires les plus récents et les plus innovants de la flotte, un navire de dernière génération propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), le combustible fossile le plus "propre" au monde : sur le plan environnemental, ce navire est l'incarnation d'une véritable innovation.

Au niveau de sa conception, le navire a été imaginé pour être ouvert sur la mer, avec une majorité de cabines balcons (2612 cabines spacieuses, dont la plupart est dotée de balcons, puis 28 suites, 106 chambres avec jardin d’hiver et terrasse) et de nombreux espaces extérieurs. Le design intérieur a été conçu par Adam D. Tihany, considéré comme l'un des plus grands designers du secteur mondial de l'hôtellerie.

A l’instar des Piazza italiennes, imaginant des lieux de vie, de partages, le Costa Smeralda abrite en son cœur le Colosseo, un espace réparti sur trois niveaux, où sont présentés les meilleurs spectacles. La Piazza di Spagna, d’autre part, est un grand escalier sur trois ponts donnant sur l’arrière, en extérieur. Il s’agit d’un endroit idéal pour divertir les passagers, quel que soit leur âge, avec un balcon à ciel ouvert sur le pont supérieur et un plancher de verre qui donne l’impression de marcher sur l’eau. À l’avant du navire, le Trastevere est une autre « piazza » où les passagers peuvent se détendre, bavarder, faire les boutiques et profiter de divertissements musicaux. Avec ses 65 mètres de haut, soit le pont le plus élevé du navire, la promenade Passeggiata Volare en exterieur, offre également une vue panoramique spectaculaire. En outre, le Costa Smeralda compte 11 restaurants, 19 bars, un grand Spa, de nombreux espaces publics extérieurs.

A bord, les passagers se laissent guider sur chaque pont à travers une ville italienne différente. À l'intérieur des cabines, un style italien sur mesure, pour un voyage unique à travers l'Italie. Commençant sur le pont 4 avec Palerme, la visite se poursuit au nord, via 11 ponts, chacun étant représenté par une ville telle que Capri, Rome, Venise, Florence, Milan et Bellagio pour finir, sur le pont 17, offrant ainsi un « grand voyage » vers les villes italiennes les plus emblématiques. La décoration des cabines s’inspire des couleurs et motifs géométriques de la ville dont chaque pont reprend le nom. Les intérieurs sont accueillants et lumineux. Les nouvelles chambres avec « terrasse sur la mer » sont dotées d’une splendide annexe, où les passagers peuvent profiter de leur petit-déjeuner, savourer un apéritif ou simplement écouter le doux son des vagues.

A bord, les passagers de tout âge auront l’embarras du choix, avec une myriade de propositions de divertissements tout au long de la croisière, spectacles, AcquaPark, clubs enfants, concerts live… Le navire est aussi doté d’un terrain multisports, où de nombreux tournois de football, volleyball, basketball et tennis sont organisés. Un Beach Club est également présent à bord et recrée l’ambiance d’une véritable plage, où les passagers peuvent se relaxer en plongeant dans la piscine ou en peaufinant leur bronzage grâce au toit transparent qui laisse passer les rayons du soleil. Pour se « déconnecter » et se recentrer pleinement sur le corps et sur l’esprit, le Spa SOLEMIO est un espace bien-être digne des plus grands Spa, avec salon de beauté, sauna, hammam, piscine de balnéothérapie et 16 salles de traitements ainsi que des chambres « de sel et de neige » jouxtant une grande salle de sport Virtus Gym avec des équipements Technogym dernier cri. (infos complémentaires sur demande).

En 2023, en plus du Costa Smeralda, l'offre "Cruise & Golf" sera également étendue aux autres navires de la compagnie opérant en Méditerranée occidentale, à commencer par le nouveau Costa Toscana, navire jumeau du Costa Smeralda.

