Costa espère reprendre ses croisières en Italie le 27 mars

La compagnie italienne Costa, qui se remet lentement d’une cyber-attaque ayant paralysé ses systèmes informatiques depuis Noël, a annoncé son intention de reprendre ses croisières, uniquement en Italie pour le moment, à compter du 27 mars. L’armateur avait interrompu son activité en décembre suite à la décision du gouvernement italien de limiter les déplacements de population pendant les fêtes pour limiter la diffusion du Covid-19. Puis la cyber-attaque était survenue, impactant le centre informatique du groupe (Costa et AIDA) à Rostock. Depuis, il n’est plus possible ni pour les agents de voyages, ni pour les particuliers, d’effectuer une réservation. Toutefois, indique la compagnie, « les détails des itinéraires, avec les options de réservation correspondantes, seront bientôt disponibles sur le site costacroisieres.fr dans les agences de voyage, lesquelles retrouveront tout le détail sur la plateforme CostaExtra ».

Alors que l’Italie est l’un des rares pays continuant d’autoriser l’exploitation de paquebots, mais uniquement sur des circuits nationaux, Costa est donc suffisamment confiante dans la restauration prochaine de ses systèmes pour annoncer la reprise de ses activités dans un peu plus d’un mois. C’est son navire amiral, le Costa Smeralda, qui doit signer ce retour à la mer, avec des mini-croisières de 3 à 4 jours ou un itinéraire de 7 jours au départ de Savone avec d’abord un programme exclusivement italien (escales à La Spezia, Civitavecchia, Naples, Messine et Cagliari). Puis l’armateur espère, mais cela dépendra de l’évolution de la situation sanitaire et du feu vert des pays concernés, pouvoir reprendre des croisières internationales en Méditerranée occidentale à partir du 2 mai. Le Costa Smeralda ferait alors escale, si les autorités française et espagnole l’acceptent, à Marseille, Barcelone et Palma de Majorque, pour reprendre ses itinéraires Italie-France-Espagne d’avant la pandémie (le reste de l’itinéraire comprenant Savone, Civitavecchia et Palerme). De la même manière, un second paquebot, le Costa Luminosa, devrait reprendre du service à partir du 2 mai, au départ de Trieste et le lendemain de Bari, pour un programme de croisières d'une semaine en Grèce et en Croatie. « Les autres navires devraient redémarrer entre fin mai et début juin, avec des itinéraires inchangés », indique Costa. Ce qui dépend évidemment encore de l’évolution du coronavirus et des contraintes imposées par les autorités sur le tourisme, notamment international.

