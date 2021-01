A la découverte du paquebot Costa Firenze

Sistership du Costa Venezia, mis en service en mars 2019, le Costa Firenze a été livré le 22 décembre par les chantiers italiens Fincantieri. Ces deux paquebots sont les premiers de la compagnie Costa Crociere conçus dès l’origine pour être exploités en Asie, avec différentes adaptations aux spécificités de la clientèle chinoise notamment. Basés sur la même plateforme, chacun adopte une décoration rendant hommage à la ville italienne dont il porte le nom. Après la cité des Doges avec le Costa Venezia, le second navire de la série entend plonger ses passagers dans les fastes de Florence.

Avant de rejoindre l’Asie, le nouveau paquebot de Costa doit réaliser sa saison inaugurale en Méditerranée occidentale, avec des croisières d’une semaine prévues à partir du 28 février au départ de Gênes. Puis à partir de mai et jusqu’en octobre, si la situation sanitaire le permet, le paquebot reprendra ses embarquements internationaux, notamment à Marseille.

Long de 323.6 mètres pour une largeur de 37.2 mètres, le Costa Firenze affiche une jauge de 135.500 GT. Il compte 2136 cabines et suites, de quoi loger jusqu’à 5246 passagers, servis par près de 1300 membres d’équipage. A bord, de multiples espaces publics sont à disposition des passagers, dont une douzaine de formules de restauration, une dizaine de bars et salons, un grand théâtre, un casino, des boutiques, un centre de bien-être et une salle de fitness, ainsi qu’un pont piscines.

Voici les premières images des espaces intérieurs du Costa Firenze :

Une suite sur le Costa Firenze (© FILIPPO VINARDI)

Une suite sur le Costa Firenze (© FILIPPO VINARDI)

L'atrium Piazza della Signoria (© FILIPPO VINARDI)

Le Théâtre (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Le Théâtre (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Bar du Teatro Rosso (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Le casino (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

​​​​​​​Le casino (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

​​​​​​​Le bar du casino (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

​​​​​​​Le lounge Viareggi (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Salle de jeux de cartes (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Le bar Del Conte (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Le lounge Toscana (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Le lounge Toscana (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Le lounge della Moda (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Le lounge della Moda (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Le lounge della Moda (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Le Bella bar (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Espace des boutiques (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Restaurant steakhouse La Fiorentina (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Teppanyaki (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Restaurant de fruits de mer Frutti di Mare (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Salle à manger Palazzo Vecchio (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Accueil du Spa (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Salle de fitness (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Pont piscines (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Pont piscines (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)

Pont piscines (© FILIPPO VINARDI​​​​​​​)