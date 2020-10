Costa remet en service un troisième navire

Après les Costa Deliziosa et Costa Diadema en septembre, un troisième paquebot de la compagnie italienne Costa Crociere a repris son service commercial samedi 10 octobre. Il s’agit du plus récent et du plus gros navire de l’armateur, le Costa Smeralda, qui est positionné au départ de Savone pour des croisières d’une semaine. Comme les Deliziosa et Diadema, qui ont repris leur activité au départ de Trieste, le Smeralda est pour le moment exclusivement exploité en Italie et ouvert à la clientèle nationale. Un choix de la compagnie face à la crise sanitaire qui continue d’impacter fortement les déplacements transfrontaliers.

Cela faisait sept mois que le Costa Smeralda, géant de 337 mètres, 185.000 GT de jauge et 2612 cabines livré en décembre dernier par le chantier finlandais Meyer Turku, n’avait pas accueilli de passagers.

