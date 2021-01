Costa repousse la reprise de ses croisières en Italie au 31 janvier

Au vu des nombreuses incertitudes portant sur l’évolution des restrictions liées au Covid-19 au cours des prochaines semaines, Costa Croisières a choisi d’annuler ses croisières initialement programmées entre le 7 janvier et le 31 janvier.

Par ailleurs, Costa reprendra ses activités le 31 janvier avec le Costa Deliziosa, qui offrira à ses passagers l’opportunité de visiter les plus beaux sites de l’Italie via le même itinéraire que celui initialement prévu pour le Costa Smeralda, composé de mini-croisières de 3 et 4 jours en complément du programme de 7 jours.

La compagnie a pris la décision d’appliquer ce changement de programme dans le but de proposer la meilleure expérience de voyage à ses passagers.

La décision d’utiliser le Costa Deliziosa permettra d’améliorer la flexibilité des itinéraires, afin de répondre rapidement à toute évolution des situations sanitaires locales, tout en proposant une expérience de croisière unique et exclusive à bord de l’un des navires les plus beaux et les plus confortables de notre flotte.

Le Costa Smeralda fera par conséquent une pause de quelques semaines, et de nouveaux projets le concernant seront communiqués prochainement.

Costa est en contact avec ses clients et les informe de ces changements.

Communiqué de Costa Croisières, 05/01/21