Costa reprend ses croisières, quatre paquebots prévus en Méditerranée cet été

Le Costa Smeralda, le navire amiral de Costa Croisière repart ce samedi 1er mai depuis Savone pour une croisière d’une semaine en Italie. C’est le premier navire de la compagnie italienne à reprendre ses opérations, marquant ainsi le début officiel de la saison d’été, durant laquelle quatre navires de Costa navigueront en Méditerranée.

Le départ du Costa Smeralda a été célébré ce matin au terminal de Savone, avec le président de Costa Croisières, Mario Zanetti, ainsi que les autorités locales dont la maire de Savone, Ilaria Caprioglio, le président des autorités portuaires de l’Ouest de la Ligurie, Paolo Emilio Signorini, et le capitaine des garde-côtes de Savone, Francesco Cimmino.

« Le 1er mai représente cette année une journée spéciale pour Costa Croisières. Pour la Journée internationale des travailleurs, notre entreprise reprend ses croisières, célébrant ainsi la reprise de notre activité, pour nous et pour l’ensemble de notre l’industrie. Nous sommes ravis de reprendre la mer depuis un port de Ligurie, qui est une région essentielle pour Costa depuis plus de 70 ans » a déclaré Mario Zanetti, président de Costa Croisières. « Les croisières et le secteur du tourisme sont essentiels pour la reprise économique…