Costa Smeralda : fausse alerte au coronavirus

Les 5027 passagers et 1628 membres d’équipage du paquebot Costa Smeralda sont restés confinés à bord hier à Civitavecchia, le grand port italien situé près de Rome, où le navire est arrivé au petit matin. En cause, une suspicion de coronavirus chez deux passagers. Une Chinoise, âgée de 54 ans et originaire de Macao, souffrait d'une fièvre considérée comme suspecte. Le médecin du bord, suivant les protocoles mis en place dans ce cas de figure, avait mis cette passagère ainsi que son compagnon de voyage à l’isolement dès la veille au soir. Alors que le navire arrivait de Palma de Majorque, aux Baléares, les autorités italiennes ont été immédiatement prévenues et un dispositif a été mis en place pour gérer cette situation. Les passagers et l’équipage ont été confinés à bord alors que des tests étaient réalisés pour savoir si la personne malade était ou non atteinte du coronavirus. Les tests se sont finalement révélés négatifs. Dans la soirée, Costa Croisières a confirmé que les autorités sanitaires italiennes avaient diagnostiqué une « grippe commune ».

L’alerte levée, les passagers ont été autorisés à quitter le navire. Civitavecchia étant un port d’embarquement du Costa Smeralda, des centaines de vacanciers y achevaient leur croisière, d’autres la débutant. Compte tenu de ces évènements, les passagers qui devaient débarquer et n’avaient plus de solution de transport compte tenu de l’heure tardive ont pu rester dormir à bord. Quant à ceux qui devaient embarquer, Costa Croisières les a pris en charge et logés dans des hôtels. « La situation sur le navire a été sous contrôle constant et l'équipage a fourni la meilleure assistance possible. Les invités qui arrivaient en parallèle au terminal de croisière ont aussi bénéficié de l’assistance des équipes pour les aider », explique la compagnie. « Dès que (le cas suspect) a été découvert, les mesures de précaution requises ont été immédiatement prises. Les autorités compétentes ont été informées et, à l'arrivée du navire dans le port de Civitavecchia, elles ont effectué toutes les vérifications requises. Bien qu’ayant conscience des inconvénients causés, les procédures en vigueur et notre coopération avec les autorités sanitaires ont été efficaces pour gérer cette situation, et visaient à assurer une sécurité maximale pour tous nos passagers, l'équipage et la communauté dans son ensemble ».

Le Costa Smeralda, qui devait normalement appareiller en fin de journée, a donc passé la nuit à quai et reprendra la mer ce vendredi en fin d’après-midi. Il partira directement pour Savone, où il arrivera demain, l’escale de La Spezia programmée ce vendredi étant annulée. Après Savone, le paquebot doit reprendre le cycle normal de ses croisières, avec des escales à Marseille (dimanche), Barcelone (lundi), Palma (mardi), une journée en mer le mercredi puis Civitavecchia (jeudi), La Spezia (vendredi) et Savone (samedi).