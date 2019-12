Le nouveau fleuron de Costa Croisières est inauguré ce 20 décembre dans le port italien de Savone. Dès demain, il débutera son activité commerciale avec des croisières d’une semaine en Méditerranée occidentale, comprenant des escales à Marseille (port d’embarquement tous les dimanches), Barcelone (lundi), Palma de Majorque (mardi), Civitavecchia (jeudi) et La Spezia (vendredi).

Le Costa Smeralda à Savone (© COSTA CROISIERES)

Premier d’une nouvelle génération de paquebots géants destinés à la compagnie italienne, le Costa Smeralda se distingue par sa propulsion, plus vertueuse pour l’environnement, qui fonctionne au gaz naturel liquéfié (GNL). Mais cet imposant navire se distingue aussi en introduisant chez Costa de nouveaux standards dans le design et la décoration, après deux décennies dans un style américain des plus flamboyants.

Long de 337 mètres pour une largeur de 42 mètres, le Costa Smeralda affiche une jauge de 182.700 GT et peut accueillir jusqu’à 6518 passagers.

Voici les premières images de ses espaces intérieurs et extérieurs :

Cabine avec balcon (© COSTA CROISIERES)

Le Coliseo (© COSTA CROISIERES)

(© COSTA CROISIERES)

(© COSTA CROISIERES)

Le musée dédié au design italien (© COSTA CROISIERES)

Le musée dédié au design italien (© COSTA CROISIERES)

(© COSTA CROISIERES)

Le restaurant Rugantino (© COSTA CROISIERES)

Le restaurant Panorama (© COSTA CROISIERES)

Buffet (© COSTA CROISIERES)

Bar (© COSTA CROISIERES)

Bar (© COSTA CROISIERES)

Jazz Club (© COSTA CROISIERES)



Beach Club (© COSTA CROISIERES)

Ponts extérieurs (© COSTA CROISIERES)

Ponts extérieurs (© COSTA CROISIERES)