Costa Smeralda : une mamie introuvable fait déclencher les secours

Une frégate et un bâtiment de soutien de la Marine nationale ont reçu dimanche matin l’ordre de se dérouter au sud de Porquerolles afin de rechercher une passagère du paquebot Costa Smeralda potentiellement tombée à la mer. Alors que le navire, en provenance de Savone, faisait route vers Marseille, l’équipage a contacté vers 6 heures du matin le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Méditerranée. « Ils ont informé le CROSS qu’il n’arrivaient pas à retrouver une passagère de 75 ans », indique-t-on du côté des autorités françaises. Face au risque que cette femme, semble-t-il victime de troubles, soit passée par-dessus bord, une opération de recherche a été déclenchée, le CROSS faisant appel à deux unités alors en entrainement dans le secteur : la frégate multi-missions Provence et le bâtiment de soutien et d’assistance affrété Pionnier.

L’alerte a cependant et heureusement été levée dans l'heure lorsque le Costa Smeralda, qui avait lui-même rebroussé chemin pour participer aux recherches, a signalé au CROSS que la vieille dame avait été retrouvée dans l'une des 2600 cabines du paquebot, apparemment pas la sienne… Le Costa Smeralda est finalement arrivé à Marseille à 10H15, avec environ 2H30 de retard.

La FREMM Provence de retour à Toulon dimanche (© FRANCIS JACQUOT)

Le BSAA Pionnier à Toulon le 8 janvier (© FRANCIS JACQUOT)

Le Costa Smeralda arrivant à Marseille dimanche matin (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)