Costa suspend ses croisières

Communiqué de Costa Croisières, 13/03/20. Suite à la pandémie globale de CoVid-19, la compagnie italienne a décidé de volontairement suspendre les croisières de ses navires afin de protéger la santé et la sécurité de ses passagers, membres d’équipage et des destinations visitées.

Costa annonce aujourd’hui suspendre l’ensemble de ses opérations, impactant les croisières jusqu’au 3 avril*. La décision a été prise suite à l’expansion globale de COVID-19, récemment déclaré pandémique par l’Organisation Mondiale de la Santé, qui appelle à des mesures extraordinaires et à la contribution ferme et déterminée de tous les acteurs pour stopper cette épidémie

“En tant que leader du secteur, nous pensons qu’il est de notre responsabilité de prendre des décisions difficiles lorsque les temps l’exigent » a déclaré Neil Palomba, Président de Costa Croisières. « Chez Costa nous avons toujours la santé et la sécurité de nos hôtes et membres d’équipage au centre de nos préoccupations. Maintenant que ces circonstances sans précédents exigent des actions sans précédents pour assurer que les personnes à travers le monde demeurent en bonne santé, nous sommes prêts à assurer notre rôle

“Voyager à travers le monde à bord d’un navire de Costa Croisières et explorer de nouvelles destinations et cultures est une expérience particulièrement enrichissante. Nous avons rendu ce rêve possible pour des millions de personnes à travers 70 ans d’histoire et nous serons prêt à partager de nouveau toutes ces expériences heureuses très bientôt » a déclaré Neil Palomba

Dans les derniers mois Costa Croisières avait renforcé encore les mesures de précaution sur tous les navires de sa flotte et a suivi à la lettre les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé ; cependant la chaîne logistique du voyage à travers le monde est devenue plus difficile aujourd’hui que jamais et avec les restrictions renforcées adoptées par plusieurs pays, effectuer nos opérations de manière sereine et sûr est devenu de plus en plus complexe. Dans un effort pour contenir l’urgence sanitaire, Costa Croisières avait déjà revu les itinéraires de ces navires faisant escale dans des ports d’Italie jusqu’au 3 avril, alors que les opérations en Chine étaient déjà suspendues depuis le 25 janvier.

Les croisières en cours termineront leur itinéraire prévu seulement pour permettre à nos passagers de débarquer et de retourner chez eux. Costa Croisières est en train d’informer les agents de voyages et ses clients qui attendaient de pouvoir réaliser ces croisières, qu’ils recevront un voucher pour le report de leur croisière.

**Dates prévues de retour des opérations: 3 avril Costa Magica (de Barcelone); 4 avril Costa Smeralda, Costa Pacifica; 5 avril Costa Luminosa, Costa Diadema; 8 avril Costa Fortuna; 10 avril Costa Favolosa, Costa Mediterranea; 3 ami Costa Fascinosa.