Couach livre un yacht de 37 mètres

Couach vient de livrer un nouveau yacht, a appris Mer et Marine auprès du chantier de Gujan-Mestras. Commandé par un client français, ce navire, baptisé Millésime, avait été mis à l’eau le 21 août et a maintenant rejoint la côte méditerranéenne.

Le Millésime au moment de sa mise à l'eau le 21 août (© COUACH)

Ce modèle 3700 Couach est le septième navire de cette taille réalisé par le constructeur girondin. « Avec sa coque en V profond directement issue de (nos) recherches dans le domaine de la défense, ses cinq cabines, son grand flybridge et son généreux garage, ce modèle est l’un des plus spacieux super-yachts sous la barre des 200 GT. Cette livraison est une fois de plus la démonstration de la capacité du chantier à réaliser des prouesses techniques pour s’ajuster aux désirs de ses clients. En effet, avec une construction sur « Spec », les équipes Couach ont su en l’espace de quelques semaines implémenter des modifications majeures telles que l’ajout d’un jacuzzi, la modification des aménagements de toutes les zones invités et de la zone garage », explique le chantier. Ce dernier travaille actuellement sur une autre unité de plaisance de 26 mètres, en plus de ses contrats dans le secteur militaire et pour la SNSM dont il réalise les nouveaux bateaux de sauvetage.

