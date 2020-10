Couach propose de nouvelles versions de son intercepteur léger ultrarapide

Le chantier Couach de Gujan-Mestras, près de Bordeaux, dévoile sur Mer et Marine les dernières évolutions de son intercepteur léger et ultrarapide basé sur le prototype WASP que nous avions présenté en 2018.

Désormais nommé 1200 LMI, pour Light Modular Interceptor, ce bateau en composite de 12.5 mètres de long pour 3.6 mètres de large présente un tirant d’eau d’à peine 60 centimètres et un déplacement de seulement 5 tonnes. Il peut atteindre, selon les versions, de 45 à plus de 65 noeuds. Cela, grâce à une propulsion hors-bord pouvant comprendre jusqu’à quatre (voire cinq) moteurs de 350 à 450 cv.

1200 LMI (© COUACH)

1200 LMI (© COUACH)

Basée sur une coque éprouvée, le LMI est garanti par Couach pour pouvoir évoluer jusqu’à 40 nœuds par mer 3 et 65 nœuds par mer 2 (25 par mer 4). Il dispose d’un plan de pont modulaire, avec trois configurations principales : en version open, avec une petite timonerie ou une grande timonerie. Cela, en fonction des missions qui lui sont confiées, cet intercepteur étant conçu pour réaliser des missions de 24 heures, avec une autonomie pour le modèle standard (3 x 350 cv, 767 litres de carburant) de plus de 200 milles à 30 nœuds.

1200 LMI avec timonerie (© COUACH)

Dans une version très légère, le LMI en mode open peut transporter jusqu’à huit personnes sur des sièges suspendus, avec de l’espace pour le chargement de matériel et un emplacement pour une mitrailleuse manuelle, typiquement de 12.7mm. Les équipements électroniques comprennent, en plus du radar, une caméra TV/IR et un récepteur AIS pour le contrôle du trafic maritime. « Ce modèle modulaire est plutôt adressé aux petits budgets mais il est techniquement possible d’ajouter des équipements et nous avons dans cette perspective travaillé sur des configurations plus évoluées permettant de répondre à différents besoins », explique-t-on chez Couach, qui estime les délais de construction du modèle de base à une seulement et destine plutôt cet intercepteur ultrarapide aux missions de surveillance des approches maritimes et de lutte contre les trafics illicites. Il peut aussi être employé pour des opérations de sauvetage.

En dehors de la version open, des modèles plus évolués sont donc proposés. Il est ainsi possible d’opter pour des LMI à timonerie fermée avec canon télé-opéré, voire des missiles légers, comme un lanceur LMM ou Griffin.

1200 LMI avec timerie, lanceur de missiles et mitrailleuse (© COUACH)

Le 1200 LMI vient s’ajouter à la gamme d’intercepteurs de Couach, qui a notamment produit 15 unités du type 1300 FIC pour la marine indienne (livraisons en 2011 et 2012) puis 79 du type 1650 HSI pour l’Arabie Saoudite (2016-2018). D’autres intercepteurs, également commandés par un client du Moyen-Orient, sortiront du chantier de Gujan-Mestras en 2021.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.