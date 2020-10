Couach renouvelle sa gamme de patrouilleurs

Après les intercepteurs, marché sur lequel il a remporté de beaux succès ces dernières années, le chantier Couach de Gujan-Mestras, sur le bassin d’Arcachon, souhaite revenir sur segment des patrouilleurs. En particulier les unités de petites tailles plutôt dévolues aux opérations littorales et à la surveillance de la zone économique exclusive. Pour cela, il renouvelle sa gamme avec de nouveaux modèles, que nous vous présentons aujourd’hui. Tous ces bateaux sont proposés avec une construction entièrement en matériaux composites (polyester – GRP), spécialité du constructeur girondin.

Alors que le chantier, qui peut produire des coques de plus de 50 mètres (les dernières de cette taille réalisées à Gujan-Mestras étant des yachts livrés en 2012 et 2014), réfléchit à un nouveau design de patrouilleur de 42 mètres à propulsion hybride, le plus grand des nouveaux modèles mis récemment sur le marché est pour l’instant le 3200 OPV. Une unité de 32.3 mètres de long pour 7.4 mètres de large et moins d’1.9 mètre de tirant d’eau. Doté d’une carène taillée pour la haute mer, ce bateau peut atteindre la vitesse de 29 nœuds par un état de mer 3 et 18 nœuds par mer 5. La propulsion comprend trois moteurs diesels, deux de 1960 cv et un de 1450 cv, entrainant chacun une ligne d’arbre. Pour les vitesses lentes (autour de 5 nœuds), un seul moteur (celui du centre de 1450 cv) est suffisant, alors que pour les allures moyennes (jusqu’à une vingtaine de nœuds) les deux moteurs de 1960 cv, situés sur les côtés, prennent le relais. Puis, pour les vitesses les plus élevées, le moteur central vient en complément. Une architecture originale qui permet d’optimiser le régime des machines et, ainsi, de gagner sur la consommation et la maintenance.

Le 3200 OPV (© : SDI)

Conçu pour toutes les missions liées à l’action de l’Etat en mer (surveillance, contrôle, lutte contre les trafics illicites, police des pêches, sauvetage en mer…), le 3200 OPV présente une autonomie de 12 jours, pour une distance franchissable de 600 nautiques à 12 nœuds (20.000 litres de carburant en soute). Ce patrouilleur, doté d’une passerelle panoramique et qui peut recevoir un armement léger (mitrailleuses et canon télé-opéré), est équipé sur sa plage arrière d’un bossoir permettant la mise en œuvre d’une embarcation d’intervention, en l’occurrence un semi-rigide de 6 mètres.

Le 3200 OPV, qui peut héberger 14 personnes, bénéficie de standards très élevés en matière de confort et d’habitabilité, Couach capitalisant dans ce domaine sur son savoir-faire dans le secteur de la grande plaisance. Le design et l’ergonomie des locaux sont ainsi particulièrement soignés, alors que le chantier utilise aussi son expertise dans les petites unités ultrarapides au travers de certains détails. Ainsi, la passerelle est équipée de trois sièges suspendus afin d’améliorer le confort de l’équipe de conduite lorsque le patrouilleur navigue à vive allure dans une mer difficile.

Carré sur le 3200 OPV (© : COUACH)

Carré sur le 3200 OPV (© : COUACH)

Cabine sur le 3200 OPV (© : COUACH)

Couach, qui a vendu en 2018 à l’Arabie saoudite les deux vedettes de 22 mètres initialement commandées par le Yémen (modèle 2200 FPB), et qui poursuit maintenant la série avec 12 unités supplémentaires, présente également une nouvelle unité un peu plus longue et au design complètement retravaillé.

2200 FPB vendu à l'Arabie Saoudite (© : NICOLAS CLARIS)

Le nouveau modèle 2300 CPV (© : COUACH)

Il s’agit du 2300 CPV, un petit patrouilleur côtier de 22.9 mètres de long pour 6.1 mètres de large et moins d’1 mètre de tirant d’eau. Equipé de deux moteurs diesels de 1400 cv chacun, entrainant deux lignes d’arbre, ce bateau peut atteindre 28 nœuds (par mer 2) et franchir 360 nautiques à 12 nœuds, avec une autonomie de 3 jours en opération et deux réservoirs de 1750 litres chacun de carburant. Il est conçu pour être mis en œuvre par un équipage de 8 marins et dispose de couchages pour 8 personnes supplémentaires.

Le nouveau modèle 2300 CPV (© : COUACH)

Une rampe, à l’arrière, accueille un semi-rigide de 6 mètres alors que le 2300 CPV dispose d’un canon à eau et peut être équipé de mitrailleuses et d’une protection balistique. Lui aussi bénéficie de standards élevés en matière de confort, avec comme le 3200 OPV un design travaillé mais aussi des efforts importants sur la réduction des nuisances acoustiques.

Passerelle du 2300 CPV (© : COUACH)

Carré du 2300 CPV (© : COUACH)

Cabine du 2300 CPV (© : SDI)

Enfin, on notera que Couach a également entrepris d’adapter l’un de ses modèles d’intercepteurs de la gamme HSI en en patrouilleur plus traditionnel. Nommé 1600 FPB, ce modèle de 16 mètres, pour 3.8 de large et 1.1 de tirant d’eau, offre une vitesse de croisière de 35 nœuds et une allure maximale de 45 nœuds, avec deux moteurs diesels de 809 kW chacun et deux hydrojets (3000 litres de carburant). L’autonomie est de 400 nautiques à 35 nœuds et 2 jours d’opérations.

Le nouveau patrouilleur 1600 FPB (© : COUACH)

Ce bateau pourra loger jusqu’à 6 membres d’équipage et jusqu’à 9 personnels supplémentaires. Il est équipé d’un affût à l’avant et, sur l’arrière, d’un petit semi-rigide de 4.5 mètres pour mener des opérations de contrôle et d’intervention.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.