Covid-19 : Hurtigruten engage un infectiologue

Après le traumatisme et la polémique en Norvège cet été suite à la découverte d'un cluster de Covid-19 à bord du Roald Amundsen, Hurtigruten a décidé de mettre les moyens pour rassurer. La compagnie norvégienne, dont les croisières sont stoppées pour le moment (hors deux navires en délégation de service public de desserte du nord du royaume), annonce le recrutement d'Ørjan Olsvik, professeur norvégien spécialisé en microbiologie médicale. Ce dernier a notamment travaillé au CDC, le centre américain de contrôle et prévention des maladies, et à l'Organisation Mondiale de la Santé.

Hurtigruten indique qu'il va diriger un programme visant à optimiser la prévention et le contrôle des infections dans la compagnie. Ce plan, baptisé "Ensemble en toute sécurité", va voir la mise en place d'un arsenal de mesures, avec notamment des tests systématiques et de la formation continue pour les équipages.

« Comme l'intégralité de l'industrie touristique, Hurtigruten fait actuellement face aux défis engendrés par la pandémie. Néanmoins, la compagnie fait état d'une importante demande pour les croisières en 2021 et 2022 et a annoncé d’ambitieux plans pour une forte expansion post-COVID-19 », dit la société norvégienne. Qui, en plus de la pandémie, va également faire face à l'arrivée de la concurrence d'Havila sur la route côtière à compter du 1er janvier 2021.

