Covid-19 : la FIN reste mobilisée auprès de la filière nautique

L’ensemble de l’équipe de la Fédération des Industries Nautiques est mobilisé depuis lundi pour faire face aux diverses sollicitations des entreprises du secteur nautique.



« Toute l’équipe est au travail et a ouvert une rubrique spécifique sur son site (www.fin.fr) pour communiquer sur les différentes mesures de soutien, nationales comme régionales. Des mises à jour régulières sont effectuées. Nous travaillons en lien avec les grands réseaux, comme le MEDEF et nous avons créé, dès lundi, une messagerie (covid-19@fin.fr) ouverte à toutes les entreprises de la filière, adhérentes ou non, pour répondre, dans la mesure du possible, aux diverses sollicitations» indique Fabien Métayer, Délégué Général de la FIN.



Face à l’ampleur de la crise, le Bureau Executif de la FIN appelle à la solidarité de la filière



Le Gouvernement a pris des mesures sans précédent pour contenir l’impact de la crise sanitaire sur l’activité économique. Un projet de loi entrera en discussion au Parlement aujourd’hui, il complètera l’arsenal des mesures.



« Il est primordial, dans ce contexte, que la filière nautique se rassemble autour des valeurs qui la définissent. Solidarité, entraide, respect des paroles données doivent prévaloir. Nous entrons dans un état de léthargie économique et l’attitude de chacun des acteurs de la filière aujourd’hui conditionnera pour tous la reprise des activités de demain » rappelle Yves Lyon-Caen, Président de la FIN.



Par ailleurs, les autorités de la santé sont en quête de masques de protection pour les personnels soignants, en particulier dans les hôpitaux et les Ehpad. La FIN demande aux entreprises qui avaient des stocks de sécurité, constitués en 2009 lors de la crise H1N1, de se signaler au plus vite (covid-19@fin.fr).

Communiqué de la Fédération des Industries Nautiques, 19/03/20