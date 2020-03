Covid-19 : la place portuaire rochelaise pleinement mobilisée

Face à la crise sanitaire majeure que nous traversons, la poursuite de la chaine logistique de transport de marchandises est primordiale pour garantir les approvisionnements nécessaires aux entreprises et à la population. Quotidiennement, tous les acteurs de la place portuaire du Grand Port Maritime de La Rochelle se mobilisent et assurent ces missions essentielles.

Dès la fin de la semaine dernière, en concertation avec leur personnel, le port et les entreprises de la place portuaire se sont organisés et ont adapté très rapidement leurs pratiques pour permettre la continuité de leur activité tout en mettant en oeuvre les mesures sanitaires indispensables pour éviter la propagation du Covid-19. Accueil des navires, manutention des marchandises et transports routiers et ferroviaires se poursuivent ainsi sans interruption.

L’engagement de tous est à souligner : agents maritimes, dockers, manutentionnaires, pilotes, salariés des sociétés de remorquage, de lamanage, de transports et de stockage, officiers de port, personnels de sûreté…

Que ce soit au travers des mesures de protection, d’aménagement des postes de travail et des horaires, la place portuaire rochelaise démontre sa capacité d’adaptation et d’organisation pour répondre collectivement aux besoins de tous.

Communiqué du GPM de La Rochelle, 19/03/20