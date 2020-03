Covid-19: le syndicat ITF autorise le prolongement d’un mois des embarquements

L’ITF, fédération syndicale internationale des ouvriers du transport qui regroupe une grande partie des syndicats maritimes, a autorisé une extension jusqu’à un mois des durées d’embarquements maximales normalement prévues par les conventions internationales.

Les mesures de restrictions de voyage et fermetures de frontières touchent un grand nombre de pays, et notamment les Philippines et l’Ukraine dont de nombreux navigants sont ressortissants. Toutes ces mesures « rendent les relèves d’équipage pratiquement impossibles à réaliser », selon l’ITF. De nombreux états du pavillon ont déjà autorisé l’augmentation de la durée d’embarquement, au-delà des normes prévues par la convention MLC.

« L’ITF a a décidé que, durant la période du 17 mars au 16 avril, elle ne contestera pas les extensions de contrats jusqu’à un mois supplémentaire même lorsque cela implique que le temps de travail aille au-delà des termes des conventions internationales ». Ces extensions ne pourront, selon le syndicat, être appliquées uniquement avec l’accord des marins.

Maersk a annoncé il y a quelques jours qu’il suspendait toutes les relèves d’équipage jusqu’au 14 avril.