Covid-19 sur le Charles de Gaulle : publication des conclusions des enquêtes

Le 7 avril dernier, Florence Parly, ministre des Armées, a décidé le retour anticipé de mission du groupe aéronaval. Deux enquêtes de commandement et une enquête épidémiologique avaient été ordonnées pour déterminer les circonstances de l’épidémie de Covid-19 survenue au sein du groupe aéronaval.

Les 11 et 12 mai 2020, la ministre des Armées a exposé devant la représentation nationale, les conclusions de ces enquêtes diligentées par le chef d’état-major des armées, le chef d’état-major de la Marine et le Service de santé des armées.

Comme la ministre s’y est engagée, leurs conclusions sont aujourd’hui rendues publiques et mises en ligne sur le site internet du ministère des Armées.

La ministre des Armées, Florence Parly, s’est exprimée devant la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale, lundi 11 mai, et devant la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat ce mardi 12 mai. Elle y a présenté les conclusions des enquêtes de commandement et épidémiologique relatives à la contamination au Covid-19 d’une partie des équipages du Groupe aéronaval, en particulier du porte-avions Charles de Gaulle.

