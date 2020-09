Covid-19 : fausse alerte sur le paquebot Mein Schiff 6

Des faux négatifs ! Les 12 membres d’équipage du paquebot Mein Schiff 6 qui avaient été testés positifs à l’issue d’une première analyse, n’ont finalement pas contracté le Covid-19. C’est ce qu’ont confirmé hier les autorités grecques, le navire étant arrivé au Pirée dans la nuit de lundi à mardi. Alors que le premier test avait été analysé par un laboratoire extérieur, un nouveau test rapide réalisé à bord dès lundi sur les membres d’équipage soupçonnés d’être malades s’était révélé négatif. Deux autres ont été conduits depuis, avec le même résultat négatif. A la lumière de ces conclusions, les autorités grecques ont déclaré la situation sanitaire normale sur le paquebot de la compagnie allemande TUI Cruises, qui compte 666 membres d’équipage et est donc autorisé à reprendre ses opérations. Les passagers, au nombre de 920 actuellement, pourront descendre à terre ce mercredi et réaliser des excursions à Athènes. Le Mein Schiff 6 partira ensuite pour sa prochaine escale : Corfou.

Cette mésaventure, qui se termine heureusement bien, illustre en tous cas les difficultés auxquelles les armateurs sont confrontés pour reprendre une activité normale dans un contexte persistant de crise sanitaire où les croisières peuvent être perturbées à la moindre alerte.

Le Mein Schiff 6, un navire de 295 mètres, 99.700 GT de jauge et 1253 cabines (soit 2500 passagers en base double), est sorti en 2017 des chantiers finlandais Meyer Turku. C’est l’un des rares paquebots européens à avoir été remis en exploitation commerciale. Premier navire de croisière exploité en Grèce depuis le mois de mars, il y a débuté son déploiement le 13 septembre. Des voyages d’une semaine très contraints, avec des procédures sanitaires strictes à bord et pendant les rares escales autorisées, en Crète, à Corfou et au Pirée.

