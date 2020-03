Croisière : toute l’industrie s’arrête

Face au développement de l’épidémie de coronavirus et à l’impossibilité de poursuivre l’exploitation compte tenu des fermetures de ports et de frontières, les mises en quarantaine et la réduction des moyens de transport, notamment aériens, la flotte mondiale de paquebots est en train de s’arrêter. En fin de semaine dernière, toutes les grandes compagnies ont annoncé l’arrêt temporaire de leurs opérations, généralement entre un et deux mois pour le moment selon les opérateurs. Le 13 mars, les membres de l’association internationale des compagnies de croisière (CLIA) décidaient de suspendre tous les départs des Etats-Unis pour 30 jours. En Europe, c’est la fermeture de nombreux ports en Méditerranée et en Scandinavie qui a entrainé de fait l’arrêt de l’activité. De nombreux navires sont désormais désarmés, passagers et personnel hôtelier ayant été débarqués. Ceux qui naviguent encore s’arrêteront dès que cela sera possible, certains pouvant même achever leur voyage si les conditions le permettent et parfois directement sans escale autre que pour du ravitaillement. La priorité des armateurs est d’assurer la sécurité des passagers et, le cas échéant, leur rapatriement dans les meilleures conditions.

En France, le dernier paquebot à avoir débarqué des passagers est le Costa Smeralda, arrivé hier à Marseille. Il ne restait plus à bord que les clients embarqués une semaine plus tôt dans la cité phocéenne et les espagnols montés lundi dernier à Barcelone. Ces derniers, faute de pouvoir finalement revenir dans le port catalan, fermé dans la nuit de jeudi à vendredi, ont été débarqués à Marseille et rapatriés chez eux. Quant au navire, il devrait finalement rester à Marseille, où sont également arrivés l’AIDAsol et l’Europa 2 en vue d’y être désarmés. Il devrait en être de même dans les prochains jours pour deux autres paquebots de Costa, le Pacifica et le Luminosa, en cours de rapatriement en Europe.

Pour ce qui est des Costa Magica et Costa Favolosa, sur lesquels des cas de coronavirus ont été confirmés à leur arrivée en fin de semaine dernière à Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, les personnes malades ont été prises en charge, celles présentant des symptômes mises en quarantaine et les rapatriements sont en cours pour les autres, la compagnie ayant affrété des vols.

Le paquebot Braemar de la compagnie britannique Fred Olsen, qui a aussi des cas à son bord, a quant à lui rejoint les Bahamas, où il est immatriculé et où les passagers devraient être débarqués et rapatriés.