Croisières : l’équipe de CMV France veut relancer l’aventure

Après le dépôt de bilan de sa maison-mère, la compagnie britannique Cruise & Maritime Voyages, propriété de l’armateur grec Global Maritime Group, l’équipe de CMV France a décidé de se battre pour que son projet voie le jour. Pour mémoire, la société, basée à Marseille, devait faire ses débuts sur le marché hexagonal en mai 2021 avec le petit paquebot Jules Verne (actuel Astor). Un navire pour lequel, malgré le Covid-19, Croisières et Voyages Maritimes avait déjà atteint en juin quasiment 40% de remplissage pour sa saison inaugurale 2020/21, en ligne avec les objectifs fixés avant la crise sanitaire.

Forts de ce succès, des bases solides construites depuis la création de CMV France fin 2019 et des nombreux témoignages de soutien manifestés par leurs clients et partenaires, les deux dirigeants de CMV France, Clément Mousset et Cédric Rivoire-Perrochat, veulent relancer l’aventure en développant une nouvelle structure. Ils souhaitent pour cela lever des fonds afin de créer une nouvelle compagnie en reprenant leur projet initial, Compagnie de Croisières Françaises, concept sur la base duquel la filiale tricolore de CMV avait été lancée.

