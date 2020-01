CroisiEurope : le Belle des Océans réparé

Le Belle des Océans, premier navire de croisière hauturier de la compagnie française CroisiEurope, a été remis en service après son échouement dans la nuit du 24 au 25 novembre au sud des îles Phi Phi, en Thaïlande. Parvenant à se déséchouer et à regagner par ses propres moyens Phuket, où ses passagers avaient été débarqués, le navire a ensuite été conduit à Singapour, où il a été réparé. A l’issue des travaux, il a pu être remis en service fin décembre pour effectuer comme prévu sa croisière du nouvel an en Thaïlande et en Malaisie. Le Belle des Océans est maintenant en train de se repositionner progressivement vers l’Europe, avec en cours de route des croisières autour de l’Inde, puis des Emirats et vers la mer Rouge et la Méditerranée orientale. A partir du 26 février, il débutera sa saison en Méditerranée et doit être officiellement inauguré à Nice le 16 avril.

La Belle des Océans, ex-Silver Discoverer, a débuté sa carrière au sein de CroisiEurope le 16 octobre dernier. Construit au Japon et mis en service en 1989 sous le nom d’Oceanic Grace, ce navire de 103 mètres de long et d’une capacité de 128 passagers était exploité depuis 2014 par la compagnie italienne Silversea Cruises. Il compte une suite de 38 m², huit mini-suites de 26m², quatre autres de 25 m², ainsi que 47 cabines de 17 m². Les espaces publics comprennent deux salons-bars, un restaurant, un grill extérieur sur le pont piscine, ainsi qu’un petit Spa.