CroisiEurope met un navire à disposition des soignants bordelais

Après le Botticelli à Paris depuis la fin mars, la compagnie alsacienne CroisiEurope met à disposition des soignants engagés dans la lutte contre le Covid-19 un autre de ses navires fluviaux de croisière. Il s’agit cette fois du Cyrano de Bergerac, habituellement exploité sur la Gironde, la Garonne et la Dordogne et qui est depuis le 10 avril à disposition des personnels de santé à Bordeaux. Ce bateau de 110 mètres de long pour 11.4 mètres de large, construit en 2013, compte 87 cabines pour une capacité en croisière de 174 passagers. « Il peut héberger, pendant la période de pandémie, un maximum de 25 personnes, pour appliquer strictement les mesures de distanciation et de sécurité. L’accès à bord est possible 24h/24 pour être en phase avec les horaires de garde des personnels de santé, et les soignants concernés peuvent stationner gratuitement à proximité. Le navire est également facilement accessible en tramway », explique le port de Bordeaux, qui participe à cette opération avec CroisiEurope et la Ville de Bordeaux, en lien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Centre Régional du Tourisme (CRT) Nouvelle Aquitaine. « La crise du Covid-19 amène de nombreux professionnels de santé à s’isoler de leurs familles par mesure de précaution, ou à résider à proximité de leur lieu de travail. Face à ce constat, le Port de Bordeaux et la compagnie CroisiEurope, en lien avec l’Agence Régionale de Santé, et avec le soutien de la Ville de Bordeaux, ont décidé de mettre à leur disposition le navire Cyrano de Bergerac. Le but est de permettre aux médecins, infirmiers ou aide soignants de disposer d’un lieu de repos et d’hébergement, confortable, et facilement accessible. L’armateur, basé à Strasbourg, dans une région fortement impactée par le Covid-19, est très impliqué dans l’appui aux personnels hospitaliers, et a déjà développé une initiative similaire sur la Seine. CroisiEurope propose gracieusement depuis le 10 avril à Bordeaux, une prestation hébergement et petit déjeuner aux soignants qui en font la demande ».